El rumbo que tomará la política de seguridad en el gobierno Petro

El jurista Iván Velásquez, de 67 años, según le dijo a la agencia de prensa Efe el investigador sénior de la División de las Américas de HRW Juan Pappier, “es reconocido en la región por su tenacidad, integridad y compromiso con la lucha contra la corrupción y por los derechos humanos”.

Cuando investigó los nexos entre políticos y paramilitares, Velásquez fue víctima de interceptaciones telefónicas, señalamientos y, en general, de una campaña de desprestigio, auspiciada por el extinto DAS. Sus denuncias en el escándalo de la parapolítica, que comenzó en 2006, llevaron ante la justicia a cerca de 60 congresistas durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Diez años antes, como director de Fiscalías de Medellín, Velásquez comenzó a investigar las masacres de Ituango, La Granja (1996) y El Aro (1997), perpetradas en Antioquia por los paramilitares con la complicidad de militares, cuando Uribe era gobernador de esa región, lo que dio pie a una enemistad entre ambos que persiste hasta hoy. En lo que respecta a la tarea de Velásquez como ministro de Defensa, el experto de Humans Rights Watch destacó que “tendrá el enorme desafío de recuperar la efectividad y legitimidad de la fuerza pública en un país que ha sufrido un aumento grave de los niveles de violencia durante los últimos cinco años por parte de grupos armados”.

Ayer en su cuenta de Twitter, Velásquez dejó ver cómo será el manejo de la cartera a su cargo. “Un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante”, ‘trinó’ el ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.