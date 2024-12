Siguen los reveses para la ley de financiamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro: los conservadores anunciaron este martes su voto negativo y se aplazó por tercera ocasión la radicación de la ponencia.

(Le puede interesar: Congresista Wadith Manzur guardó silencio ante la Corte por el caso Ungrd)

“La bancada de las comisiones económicas de Senado y Cámara del Partido Conservador anuncian su voto negativo al proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno nacional, al considerar inconveniente gravar con nuevos impuestos a los colombianos en el actual escenario fiscal del país”, anunció la colectividad.

Consideran los azules que el articulado no es responsable con la economía del país y podría poner en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal, lo que generaría un aumento de la deuda.

(No deje de leer: Reforma sobre autonomía económica de las regiones: ¿qué sigue tras su aprobación en Cámara?)

Entre tanto, aunque estaba previsto que para este martes se radicara la ponencia de la iniciativa, el Congreso, se aplazó nuevamente, según indicaron las Comisiones Económicas en un comunicado, agregando que se notificará de manera oportuna la nueva fecha, hora y lugar.

El pasado lunes, el presidente del Senado e integrante de las células legislativas económicas, Efraín Cepeda, precisamente del Partido Conservador, advirtió: “Miren, como está el tema de complejo, que los ponentes no se han podido poner de acuerdo después de muchas sesiones, y hoy, que era la definitiva, pues no hubo acuerdo, no hay ponencia”.