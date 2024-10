Con siete votos a favor y dos en contra, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió este martes 8 de octubre “abrir investigación y formular cargos a la campaña” presidencial de Gustavo Petro en 2022 por presuntas irregularidades en su financiación.

El CNE indicó que Petro, en condición de candidato; el gerente de su campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”, ya que presuntamente violaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas.

El proceso también cobija a Lucy Mogollrón, tesorera; Mary Soto y Juan Lemus, auditores; y a los movimientos políticos Colombia Humana y la Unión Patriótica.

La investigación que lleva a cabo el CNE, dirigida por el magistrado del Partido Liberal Benjamín Ortiz y del Centro Democrático Álvaro Hernán, y que según el presidente “no tiene fuerza vinculante”, concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos y que además recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral.

El primero en reaccionar fue el propio Gustavo Petro, quien a través de la red social X (antes Twitter) señaló que con la decisión del CNE “ha comenzado el golpe de Estado”.

Ha comenzado el golpe de Estado. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2024

El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, salió en defensa de Petro alegando que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para investigar al presidente de la República.

“CNE no investigó a Duque por la ñeñepolítica. No investigó a Santos por Odebrecht. Investigan a Petro sin tener las facultades. Eso se llama golpe de Estado. No dejaremos que se roben en los escritorios lo que perdieron en los territorios y en las Urnas”, escribió en su cuenta de X.

RT los #FirmesConPetro — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 8, 2024

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, celebró lo anunciado por el CNE y contradijo a Gustavo Petro al afirmar que no se trata de un golpe de Estado.

“No hay “golpes de Estado” esto se llama Estado de derecho, donde las instituciones se respetan. No estamos en dictadura”, aseveró.

No hay “golpes de Estado” esto se llama Estado de derecho, donde las instituciones se respetan. No estamos en dictadura. pic.twitter.com/Gh1onMtcE0 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 8, 2024

Alejandro De Bedout, concejal de Medellín, también arremetió contra el mandatario nacional por calificar de “golpe de Estado” la determinación del CNE.

“Ningún golpe de Estado, @petrogustavo. Su campaña habría violado los topes de financiación de manera descarada. El CNE lo confirma al formular cargos formales. Usted y su gerente de campaña, quien hoy está a cargo de Ecopetrol, deben ser investigados de manera exhaustiva y con celeridad. Es hora de que le respondan a la justicia. Llegaron al poder engañando a los colombianos”, publicó.

Ningún golpe de Estado, @petrogustavo. Su campaña habría violado los topes de financiación de manera descarada. El CNE lo confirma al formular cargos formales. Usted y su gerente de campaña, quien hoy está a cargo de Ecopetrol, deben ser investigados de manera exhaustiva y con… https://t.co/2B8IMmZkY2 pic.twitter.com/wcF01PfJR9 — Alejandro De Bedout (@alejodebedout) October 8, 2024

El ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo que “un grupo de politiqueros en el CNE decidió usurpar la justicia, un hecho inédito contra la democracia y el estado de derecho”.

Por esto, Rojas invitó al “pueblo” a “organizarse” para defender la democracia. “No se trata de defender a Petro sino defender la República y su institucionalidad”, concluyó.

Un grupo de politiqueros en el CNE decidió usurpar la justicia, un hecho inédito contra la democracia y el estado de derecho. Le asiste al pueblo organizarse para defender la democracia. No se trata de defender a Petro sino defender la República y su institucionalidad — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) October 8, 2024

Por su parte, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego, habló de golpe blando y persecución contra el jefe de Estado.

“Menos mal que “el tal golpe blando” era solo una “alucinación” del Presidente. Menos mal no estamos asistiendo al mismo escenario de persecución infame que se vivió cuando fue elegido Alcalde de Bogotá.

Se dicen demócratas, pero nunca aceptaron el triunfo de una apuesta progresista que por primera vez gobernara Colombia; no aprendieron del pasado. Con esto están catapultando el proyecto progresista para el 2026″, indicó.

Menos mal que “el tal golpe blando” era solo una “alucinación” del Presidente. Menos mal no estamos asistiendo al mismo escenario de persecución infame que se vivió cuando fue elegido Alcalde de Bogotá. Se dicen demócratas, pero nunca aceptaron el triunfo de una apuesta… — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) October 8, 2024

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, acusó al CNE de haber “sido siempre” un “tribunal político” y un “escampadero de politiqueros quemados e investigados”.

“Pero en su larga historia de arbitrariedades quizás ninguna supera la de hoy: pisotear la Constitución para minar la legitimidad del presidente @petrogustavo. En 2022 Gustavo Petro ganó la elecciones, es un presidente legítimo y millones vamos a defender nuestro derecho a elegir en democracia”, sostuvo.