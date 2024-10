Daysuris Vásquez aseguró este viernes que es “falso” el informe de la Jefatura de Protección Presidencial que indica que el esquema de seguridad que tenía asignado en medio del proceso que se adelanta en su contra por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, no tuvo contacto físico con ella por 11 días, lo que derivó en el retiro de las medidas de protección.

(Presidencia retiró el esquema de seguridad a Day Vásquez)

“Pasaron un informe falso, donde dijeron que tenían 11 días sin tener contacto físico conmigo, 11 días donde todo el tiempo estuve en mi apartamento… El vehículo que me fue asignado estaba más tiempo en el taller y me dejaba tirada en cualquier lado”, publicó en su cuenta de X (Twitter).

La barranquillera agregó que se trata de “un informe claramente malintencionado… No me permitieron acceder a los informes para defenderme, no sé qué pasaron que sea cierto o falso”.