El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, rechazó ayer la Comisión de Alto Nivel, creada por el Gobierno Nacional para investigar las denuncias de presuntas irregularidades al interior de la Policía Nacional.

'Yo definitivamente no comprendo al presidente de la República, esa es una decisión desistitucionalizadora. El presidente lo sabe y olvida que para eso existen órganos de control, que las funciones disciplinarias las tiene la Procuraduría General de la Nación', indicó Ordóñez.

El Jefe del Ministerio Público dijo que 'esa investigación la está realizando la Procuraduría, ha decretado las pruebas pertinentes'.

Dijo que la Procuradora Delegada envió una comunicación a la Función Pública para que nos informe cuál es el fundamento legal, las funciones, las competencias.

Sostuvo que 'es ineficaz porque la Procuraduría no le puede dar información alguna a esa comisión, o como se le quiera llamar, porque existe la reserva del caso. La Fiscalía tampoco le puede dar información. ¿De dónde van a obtener los insumos correspondientes? Si el Presidente quiere sacar al general Palomino que lo saque, no tiene que justificar esa decisión en comisiones y subcomisiones por personas importantes y de trascendencia', aseguró el Procurador.

'Ese podría ser el pretexto para seguir desarrollando los compromisos de La Habana', respondió el procurador Ordóñez al ser preguntado por periodistas si este tipo de 'comisiones de alto nivel' tienen que ver con una reestructuración a la Policía Nacional.

Caso Plazas Vega

El procurador Ordóñez, ayer también aseguró que no tiene dudas de que el coronel (r) Alfonso Plazas Vega es inocente de las desapariciones del Palacio de Justicia, por insistió en la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia resuelva su situación lo antes posible.

'La Procuraduría no tiene dudas en la inocencia del coronel Plazas Vega, él no es el responsable de esas desapariciones, habrá otros, pero no él no; se lo he manifestado en varias oportunidades, incluso por escrito, a la Sala Penal de la Corte Suprema', afirmó Ordóñez.

El Procurador insistió en que no es razonable que después de un año de estar registrada la ponencia no se haya tomado la decisión correspondiente y que esto 'se presta a muchas suspicacias que terminan afectando la credibilidad institucional'.

Para mañana está previsto que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelva en última instancia si confirma la condena de 30 años de prisión impuesta en contra del coronel por la desaparición de la guerrillera del M-19, Irma Franco y el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez Vera.