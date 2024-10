El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, explicó este viernes que su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, le sugirió en una charla informal, que comenzó en tono 'jocoso', que el tesoro del San José, hundido hace más de 300 años frente a Cartagena de Indias, debería ser repartido entre los países suramericanos.

'Ese tesoro deberíamos distribuirlo entre los países suramericanos', le dijo Correa a Santos en una conversación que mantuvieron durante la toma de posesión del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri.

Una charla en la que también participaron el mandatario de Perú, Ollanta Humala, y el rey Juan Carlos, según explicó el jefe de Estado colombiano en un discurso pronunciado durante un acto judicial hoy en Bogotá.

La conversación se inició con un diálogo entre Santos y el rey emérito de España, que le dijo al mandatario 'de forma jocosa: oye, madrugaron para reclamar el galeón', según relató el presidente.

Entonces, Santos le respondió: 'al que madruga, Dios le ayuda', según recordó el propio mandatario suramericano.

'Ahí estaba por coincidencia el presidente Humala y me dice: 'dicen que la plata viene del Perú' y les dije: saben que en mi país me prohibieron hablar con ustedes', recordó Santos, sin agregar más datos acerca del contexto de la conversación, que se mantuvo en todo momento en tono informal y que no se transformó en una petición oficial.

El mandatario colombiano no hizo ninguna referencia acerca de las razones por las cuales no estaba autorizado para hablar de esta cuestión con otros jefes de Estado.

El diálogo terminó con la intervención de Correa, quien pidió distribuir el tesoro 'entre los países suramericanos', según detalló Santos.