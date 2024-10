Luego de que el contralor general, el valduparense Edgardo Maya Villazón, anunciara que se abrió investigación formal por el Cargo por Confiabilidad de 18,5 billones de pesos que los ciudadanos pagaron durante nueve años a las generadoras de energía, el representante cordobés y director del Partido Conservador, David Barguil, quien en el debate del pasado 25 de noviembre en la Cámara sobre el tema hizo graves revelaciones sobre la resolución que creó el impuesto, dijo a EL HERALDO que 'agradecemos al contralor por escuchar nuestra solicitud.

El país espera total claridad sobre la utilización de esos recursos, que son públicos y que, como en el caso de Termocandelaria, se perdieron. No hay derecho a que 15 billones de pesos no hayan sido auditados y que no tuvieran una interventoría financiera. Los responsables de su mala utilización deben responder ante la justicia'.

El representante había advertido a la Cámara baja que en la Resolución 071 de 2006, la Creg había creado el cargo por Confiabilidad sin controles.