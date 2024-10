El ex contratista Julio Gómez también se negó a declarar ante la sala de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso denominado ‘carrusel de la contratación’ en relación al caso del ex congresista, Germán Olano.

El contratista al igual que otros testigos se niega a declarar alegando el principio de no autoincriminación debido a que tiene procesos en la Fiscalía, informó Caracol Radio.

Al igual que Gómez, también se negaron a declarar los 4 integrantes del grupo Nule, su ex abogado, Álvaro Dávila y alegando enfermedad el constructor, Jhon Jairo Arango.

Por su parte, el abogado del ex congresista Germán Olano dijo que ante la negativa de varios testigos a declarar dentro del proceso de su cliente vinculado dentro del proceso no hay forma de obligarlos a que declaren.

Dijo que el principio de no auto incriminación es un derecho constitucional que le asiste a las personas y ante esta situación no hay manera de hacer que las personas llamadas y que no declaren lo hagan.