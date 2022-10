Paramore vuelve a Colombia en marzo de 2023

Con el anuncio reciente del estreno de su primer disco, ‘This is Why’, para el próximo 10 de febrero de 2023, la fanaticada se ha enloquecido y esperan el concierto con mucha expectativa.

Por su parte, la compañía encargada de traer la banda a Colombia es Bizarro Live Entertainment, quien anunció que las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta, mas no ha revelado el lugar donde se llevará a cabo el gran evento.