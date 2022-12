Muere Julio Arnedo, el rey del saxofón en Colombia

“El primo mío, Carlos Arnedo, que estaba radicado en Bogotá, nos mandó un pasaje a Arnulfo, otro primo, y a mí. Yo dudé mucho para venir porque me decían que aquí el frío era muy tremendo. Al final terminaron por convencerme. Apenas me bajé del avión yo sentí ese frío y lo primero que le dije a Arnulfo fue ‘oye cuadro, no creas que yo voy a durar aquí más de un mes’. Pero Arnulfo dijo que nos teníamos que quedar porque ya había un contrato y teníamos que cumplir. Ese mismo día que llegamos tuvimos que trabajar”, aseguró Arnedo.

Cuando llegó a la capital del país, el músico tocaba el clarinete. Sin embargo, por cosas del destino conoció el jazz. Una vez escuchó el disco de Coleman Hawkins, un saxofonista estadounidense, y se enamoró del sonido. Tanto así, que aseguró que el saxofón era su instrumento.