Bogotá tendrá primera Big Band completamente femenina en Colombia

A principios de este año, recuerda Daniella Cura, curadora del Festival Jazz al Parque, se creó una polémica en redes sociales porque un saxofonista de Bogotá decía que "no había mujeres en las Big Bands porque no tenían el nivel", pero la formación de este proyecto en Bogotá "demuestra todo lo contrario".

"No es que no las incluimos porque no están, es que no están porque no las incluyen", critica Cura en relación al poco espacio y representación que se le da a las mujeres en el panorama del jazz en Colombia.

Precisamente, la Big Band se estrenará bajo la batuta de la arreglista y compositora colombiana Esther Rojas, quien recuerda que hace 20 años, en Bogotá "había dos bajistas mujeres", pero "hoy en día hay muchas más", celebra Rojas en una entrevista con Efe previa a un ensayo general de la Big Band, al que llega directamente desde Estados Unidos, donde vive y trabaja la mayor parte del tiempo.

"Hay que ser valiente", anima Rojas a sus pares para adentrarse en el mundo de la música, y del jazz, "finalmente la música es una manera de expresarse individualmente y esperamos esta ya sea una nueva generación de mujeres músicas" y con convocatorias como la de la Big Band Femenina se constata que "ya explotó en Colombia el movimiento musical femenino".