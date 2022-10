Estereo Picnic 2023: conozca los artistas confirmados para el festival

Si bien, estrellas como Blink-182, Wu-Tang Clan y Moderat ya estaban confirmadas, un gran número de agrupaciones y artistas de primera continúan alargando la lista de la que sería la edición del Estereo más grande hasta el momento.

El anuncio confirmó a los siguientes artistas de talla internacional: Drake, Billie Eilish, Tame Impala, The Chemical Brothers, Rosalía, Blink-182, Tame Impala, Lil Nas X, Morat, Wu-Tang Clan, Bizarrap, The 1975, Blondie, Moderat, Kali Uchis, Tove Lo, Cut Copy, Cigarettes after sex, L’Impératrice, Conan Gray, Aurora, Wallows, Melanie Martinez, Devendra Banhart, Trueno, Sofi Tukker, Polo & Pan, Omar Apollo, Elsa y el Mar, Jerry Rivera, Modest Mouse, entre otros.