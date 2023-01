La reacción de un hombre al saber que aerolínea perdió a sus cuatro perros

La reacción de un hombre al conocer que la aerolínea, en la que viajaba, desconocía el paradero de sus cuatro perros se hizo viral en redes sociales. El momento fue compartido en TikTok y cuenta con miles de reproducciones, además de centenares de mensajes por parte de los usuarios, quienes entendieron el comportamiento del ciudadano.

Joao Paulo de Costa viajó hacia Estambul, Turquía, con sus cuatro mascotas de raza Papillón, las cuales, fueron transportadas con el equipaje y no en cabina. Al aterrizar en el aeropuerto, el turista fue a buscar a sus caninos, el personal de la aerolínea le informa que no llegaron al destino y no sabían cómo localizarlas.