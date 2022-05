Putin advierte a Finlandia que renunciar a la neutralidad sería un error

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió hoy a su homólogo finlandés, Sauli Niinistö, que la renuncia a la neutralidad por parte del país nórdico para ingresar en la OTAN sería una decisión "errónea".



"Putin subrayó que la renuncia a la tradicional política de neutralidad militar sería errónea, ya que no existe ninguna amenaza para la seguridad de Finlandia", informó el Kremlin en un comunicado.



Destacó que dicho cambio en la política exterior de Helsinki "puede influir negativamente en las relaciones ruso-finlandesas, que durante muchos años se caracterizaron por un espíritu de buena vecindad y cooperación entre socios, y tuvieron un cariz mutuamente beneficioso".



Antes de iniciar el 24 de febrero la "operación militar especial" en Ucrania, Putin había demandado a la OTAN poner fin a su ampliación al este de Europa y retirar la infraestructura militar de los países que ingresaron en el bloque después de 1997.



El Kremlin subrayó hoy que la conversación había sido "franca" y se había centrado en los planes de Finlandia de solicitar el ingreso en la OTAN, adhesión que podría formalizarse en la cumbre aliada de junio en Madrid, y en la situación en Ucrania.



"En particular, Putin compartió su visión del proceso negociador entre las delegaciones rusa y ucraniana, que ha sido prácticamente congelado por Kiev, que no muestra interés en un diálogo serio y constructivo", señala la nota oficial.



No por esperada, la decisión de Finlandia de ingresar en la Alianza Atlántica ha dejado de sentar como un jarro de agua fría a Rusia, que ha amenazado a Helsinki ya con medidas "técnico-militares".