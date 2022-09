“Prometo servirles con lealtad, respeto y amor”: rey Carlos III

En su breve discurso, el monarca reconoció la labor que tuvo su madre con la humanidad durante las siete décadas que estuvo en el trono: "Junto con el dolor personal que siente toda mi familia, también compartimos con muchos de ustedes en el Reino Unido, en todos los países donde la reina fue jefa de Estado, en la Commonwealth y en todo el mundo, un profundo sentimiento de gratitud por los más de 70 años en los que mi madre como Reina sirvió al pueblo de tantas naciones".

También reconoció el giro que dará su vida una vez asuma sus funciones como rey: "Por supuesto, mi vida cambiará a medida que asuma mis nuevas responsabilidades. Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto". Y en ese sentido destacó la importancia del apoyo de su familia y de Camila, la reina consorte.

"Este también es un momento de cambio para mi familia. Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa Camilla. En reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace 17 años, ella se convierte en mi reina consorte", manifestó.

Sobre la reina consorte, afirmó: "Sé que aportará a las exigencias de su nuevo cargo la firme devoción al deber en la que he llegado a depender tanto".

El rey Carlos III aprovechó para referirse al príncipe Harry y Meghan Markle, quienes decidieron dejar sus funciones en la monarquía: "Expreso mi amor por el Príncipe Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero", puntualizó el monarca.

Finalmente, envió un sentido mensaje a su madre: "Y a mi querida mamá, ahora que comienzas tu último gran viaje para unirte a mi querido y difunto papá, solo quiero decir esto: gracias. Gracias por su amor y devoción a nuestra familia y a la familia de naciones a las que han servido tan diligentemente todos estos años".

"Que los 'vuelos de los ángeles te canten para tu descanso'", concluyó.