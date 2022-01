Fallecen con seis días de diferencia los gemelos más famosos de Francia

Los hermanos Bogdanoff, los gemelos más famosos de Francia, conocidos por haber lanzado el primer programa televisivo de ciencia ficción en el país, han fallecido con seis días de diferencia, tras la muerte de Igor registrada este lunes.



Los dos fueron ingresados el 15 de diciembre en el hospital Georges Pompidou de París y el primero, Grichka, murió el pasado 28 de diciembre, a los 72 años de edad.



Aunque la familia no ha querido pronunciarse sobre la causa, su entorno había asegurado a la prensa que ninguno de los dos estaba vacunado contra el coronavirus y cuando Grichka murió, tras varios días en coma, atribuyó su fallecimiento a la covid.



Según la cadena BFM TV, no eran antivacunas pero consideraban que estaban en buena forma física y que no formaban parte del grupo que debía inmunizarse.