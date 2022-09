Se hizo millonaria a los 19 y 4 años después, no sabe en qué gastar su dinero

La joven nació en Maryland. EE.UU, en una familia para nada acomodada. Sin embargo, cuando cumplió los 18, decidió emprender una carrera como modelo de prendas de vestir de distintas marcas en Instagram, lo que hizo que lograra amasar una gran fortuna en solo un año.

Tras obtener un nivel económico alto, Lindsey empezó a gastar como una persona de su estatus social, por lo que la modelo confesó que es dueña de cuatro propiedades con un valor que superan los US$ 7 millones, además de poseer también una finca con una enorme piscina.

“Tengo la casa más grande de todo el lago. Me siento como una princesa al entrar todos los días a esta hermosa casa con techos altos. Las puestas de sol aquí son preciosas, me encanta ver a mis perros en la piscina y mi enorme dormitorio rosa de Barbie”, confesó la modelo de Instagram.

La millonaria confesó que es amante a los carros, por lo que hoy en día es dueña de una colección de vehículos de más de USD 500.000, de la que es parte un Mercedes S65 V12 de unos U$S 300.000 y un “camión de ensueño” de U$S 100.000.

Entre adquisiciones de gran valor, confesó que posee una moto todo terreno de U$D 20.000, un piano de media cola, el cual aún no sabe tocar, avaluado en U$S 30.000 y un vestido que fue hecho especialmente para la celebridad Kim Kardashian, de unos U$S 3.000.