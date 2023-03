“Tenemos que mostrar la dimensión humana de esta guerra”: Nobel de Paz 2022

P: ¿Eso quiere decir que no existen garantías internacionales para un país como Ucrania en medio de la guerra?

R: Vivimos en un mundo donde el sistema internacional de paz y seguridad no funciona. Todo el sistema de la ONU no pudo detener la atrocidad rusa.

Este mundo es muy peligroso para vivir y no solo para los ucranianos, sino para todas las naciones. Ucrania es el mejor ejemplo de que tus garantías de derechos humanos y tu seguridad no dependen del orden internacional, sino del hecho de que vivas o no en un país con un fuerte potencial militar o armas nucleares.

Debemos solucionar este problema y restaurar el orden internacional no solo para los ucranianos, sino para que todo el mundo detenga este peligroso pensamiento ilógico.

P: Hace algunas semanas, el presidente Gustavo Petro expresó su opinión sobre esta guerra. ¿Beneficia a Ucrania la posición adoptada por Colombia?

R: El presidente Gustavo Petro dijo que no ejecutará acciones para apoyar la guerra en Ucrania ni aportará con insumos bélicos o armas porque quiere que la guerra acabe.

Pero si no apoyan a Ucrania, Rusia ganará y la guerra acabará, esa no es la solución a la situación, porque no hay “paz” cuando un país que ha estado soportando deja de luchar. Eso no es paz sino ocupación. Eso no es neutralidad, sino indiferencia.

No podemos ser indiferentes al dolor humano, y los políticos responsables no pueden ignorar las violaciones al orden internacional que están sucediendo en este preciso momento en diferentes partes de Ucrania. Ya hemos pasado un año así.