Indignación en Indonesia por nuevo horario de clases: empieza a las 5:30 a.m.

Según The Guardian, el objetivo del programa piloto, que fue anunciado por el gobernador Viktor Laiskodat, busca fortalecer la disciplina de los niños.

Sin embargo, muchos de los padres de los estudiantes han rechazado la medida, señalando que sus hijos llegan cansados a sus casas. Las clases antes de esta medida empezaban a las 7 u 8 de la mañana.

“Es extremadamente difícil, ahora tienen que salir de casa cuando todavía está oscuro como boca de lobo. No puedo aceptar esto... su seguridad no está garantizada cuando está oscuro y tranquilo”, cita The Guardian, palabras de Rambu Ata, la madre de un niño de 16 años.

Todo esto ha generado críticas desde diferentes entes, pero especialmente desde el mismo Gobierno central.

Robert Na Endi Jaweng, portavoz de la Defensoría del Pueblo de Indonesia, declaró a medios locales que la medida también está afectando a los padres, porque interrumpe sus rutinas.