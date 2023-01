Un fallo informático en la FAA paralizó la operación aérea en EE. UU.

A su vez, el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo aseguró que actualmente no hay una solución inmediata para el problema. "La interrupción de NOTAMS continúa sin un tiempo estimado actual de restauración. Se ha activado una línea directa".

Por medio de sus redes sociales, la FAA indicó que ordenó a las aerolíneas suspender todas las salidas nacionales has las 9 a.m., hora del este, para permitir que la agencia valide la integridad de la información de vuelo y seguridad.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.



Operations across the National Airspace System are affected.



We will provide frequent updates as we make progress.