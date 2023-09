En Nueva York conmemoran los 22 años de los ataques terroristas del 9-11

"Para los que perdimos a alguien aquel día, ese día aún está sucediendo. Los demás, siguen con sus vidas. Pero uno encuentra la forma de seguir adelante, aunque ese día siempre esté presente", dijo hoy a los periodistas cuando llegaba a la ceremonia Edward Edelman, cuñado de Daniel McGinley, muerto en una de las torres.

Aunque el homenaje central se celebra en Nueva York, hay actos también en el Pentágono y en Shaksville, Pensilvania, donde se estrellaron otros dos aviones en aquella jornada que se saldó en total con casi 3.000 muertos.

El presidente, Joe Biden, apuntó en X (anteriormente Twitter) que la historia estadounidense en sí misma cambió hace 22 años, "pero lo que no pudo cambiar ni cambiará es el carácter de la nación".

"Hoy recordamos las 2.977 preciadas vidas que nos robaron el 11 de septiembre y reflexionamos sobre todo lo que se perdió en el fuego y la ceniza esa mañana de septiembre", señaló el mandatario demócrata, que además fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

Today, we remember the 2,977 precious lives stolen from us on 9/11 and reflect on all that was lost in the fire and ash that September morning.



The American story itself changed on this day 22 years ago. But what could not — and will not — change is the character of this nation. pic.twitter.com/qYRfyquQxV