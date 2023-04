Pareja de abuelos comió pez globo sin saberlo: uno murió y otro está en coma

La muerte de la mujer, se da como 'intoxicación alimentaria con manifestación neurológica que resulta en insuficiencia respiratoria con arritmia cardíaca posiblemente debido a la ingestión de toxina de ciguatera o tetrodotoxina' del pez globo.

Mientras que el hombre, aún se encuentra batallando por su vida en UCI.

Ante lo ocurrido Ng pidió al Gobierno que regule la venta de peces globo para evitar que más tragedias como estas ocurran.

Por su parte, el presidente del comité de salud aseguró a The Star que el pez globo podría ser mortal a menos que se limpie adecuadamente, y recordó que en Japón, solo los chefs altamente calificados, que saben cómo eliminar las toxinas, pueden servir el pescado, pero no existen tales regulaciones en Malasia.