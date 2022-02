¿El mundo se debe preparar para una variante? Hay una señal en aguas de NY

No obstante, el hallazgo, aunque es relevante en momentos de pandemia, no es nuevo. No es la primera vez que se encuentran "linajes crípticos" en aguas residuales, pero lo realmente impactante es que las variantes citadas en este nuevo estudio, no se han detectado en humanos. Tampoco hay evidencia de que los linajes, que han estado circulando durante al menos un año sin superar a delta u ómicron, representen un riesgo elevado para la salud de los humanos.

Son varias dudas que surgen a partir de este hallazgo, pero pocas se han podido resolver. Inclusive, los investigadores aún no tienen la información de dónde provienen las variantes, ni las han detectado entre personas contagiadas.

“No hemos encontrado los linajes crípticos en las bases de datos humanas, y hemos buscado por todas partes”, señaló Monica Trujillo, microbióloga del Queensborough Community College y autora del nuevo artículo.

Desde ya se están 'cocinando' varias hipótesis para tratar de entender de dónde provienen y la primera se inclina a que el virus proviene de personas cuyas infecciones no se capturan mediante secuenciación; la otra sostiene que pueden provenir de animales infectados con virus, generando la posibilidad de que sean ratas, las cuales tienen una fuerte presencia en Nueva York.

Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado y la probabilidad de que las ratas sean las responsables pareciera quedar descartada, por ahora.

Esto porque los científicos trabajan desde hace algunos meses buscando signos del virus en muestras de sangre y heces de ratas locales. Hasta ahora, todos los análisis han dado negativo. Es decir, que tal vez las ratas no son la fuente de las variantes misteriosas.