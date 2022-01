¿Ómicron podría ser el fin de la pandemia?: habla experto

Álvarez fue enfático en que no se debe bajar la guardia con esta variante. “Definitivamente es un tema extremadamente importante”, aseguró, dejando claro que la población no se puede equivocar.

“La variante sí es menos agresiva, pero no es que no sea agresiva. No es un resfriado común. Así como hay personas con síntomas leves o asintomáticos, las personas no vacunadas y con mayor riesgo, como los adultos mayores de 50 o los grupos vulnerables con comorbilidades, son predispuestas a tomar complicaciones, incluso con Ómicron”, agregó.