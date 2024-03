Capturan a hijos de mujer linchada como presuntos autores de crimen de Camila

Tres días han pasado desde el asesinato de Camila, la niña que fue encontrada muerta tras haber salido a jugar a casa de una vecina en el estado de Guerrero, en México; y ya se han producido nuevas detenciones que permitirán esclarecer el crimen que ha estremecido al país centroamericano.

Este sábado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó de la aprehensión de dos personas, uno de ellos identificado por las autoridades como Axel “N” y un menor de edad.

Ambos capturados son hijos de Ana, la vecina a quienes la comunidad de Taxco de Alarcón –municipio donde ocurrió el homicidio- señala de ser la principal sospechosa del feminicidio. Sospechas que llevaron a su linchamiento un día después de que se conociera la muerte violenta de Camila.

La orden de captura fue solicitada y obtenida por un Agente del Ministerio Público en seguimiento a una carpeta de investigación. Al ser obtenida la orden de aprehensión, elementos de la Policía de Investigación Ministerial (PIM) en coordinación con personal de Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, procedieron a la captura de los dos individuos.

Con estas ya son tres capturas las que se han llevado a cabo en relación al hecho de sangre que enluta a México. La primera detención fue la de un sujeto identificado como José "N".

El imputado fue detenido el pasado jueves 28 de marzo en Taxco de Alarcón por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado que lo requiere.

Sobre el crimen de la menor de 8 años, su madre, Magui Díaz, habló con medios de comunicación luego del sepelio de la niña.

“Yo siempre he cuidado a mi niña, no solo tengo una, tengo tres. No es mi culpa, yo siempre estuve al pendiente de ella, la gente que me conoce lo sabe. Yo simplemente confié en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella la niña incluso iba a mi casa”, se excusó la mujer luego de que varios la culparan por el fallecimiento de su pequeña.

Al tiempo, Magui se mostró sorprendida por su amiga Ana y varios de sus familiares, señalados de ser los autores del homicidio de la niña luego de que a esta se le viera con vida por última vez entrando a su casa y en las cámaras de seguridad se le viera transportando una bolsa negra en la que fue encontrado en cadáver de Camila.

“Mi niña la quería, el pecado de mi niña fue querer a esa niña y a la mamá porque hasta la mamá la quería mucho, de que yo cuidaba a mi hija la cuidaba. Confié en las personas equivocadas porque me dieron una cara diferente también a mí”, aseguró con la voz entrecortada.