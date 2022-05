“Lo mataron porque le molestaba a la gente bandida”: padre del fiscal Pecci

Visiblemente afectado por el crimen, Francisco Pecci, padre del fiscal paraguayo asesinado en la isla de Barú, en Cartagena, contó entre lágrimas que su hijo nunca le expresó ninguna preocupación por las complejas labores investigativas que adelantaba en el Ministerio Público.

“Él me decía padre no te preocupes. ¿Cuándo han matado a un fiscal en la historia de Paraguay?” Es triste porque 3 balazos frustraron la vida de mi hijo de 45 años y ya no se puede hacer nada con eso”, contó el hombre en medio de la marcha que se realizó este viernes en Paraguay.

Asimismo, el hombre lamentó que los grupos criminales tengan tanto poder para acabar con la vida de cualquier persona.