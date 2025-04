Como María Paz Peñaloza fue identificada la ciudadana colombiana que falleció durante un procedimiento estético practicado en un centro no autorizado en Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por ‘El Tiempo’, la mujer de 31 años, quien residía desde el 2021 en la ‘Gran Manzana’, decidió asistir al supuesto consultorio medico ubicado en el barrio Astoria, Queens, para retirarse los implantes de sus glúteos.

Peñaloza, nacida en Villavicencio (Meta), arribó al supuesto centro médico el pasado 28 de marzo, fecha en que fue sometida al procedimiento por parte de un supuesto médico cirujano, también de nacionalidad colombiana, quien no contaría con las credenciales apropiadas.

Se conoció que el supuesto médico responde al nombre de Felipe Hoyos Foronda, quien habría administrado una dosis de lidocaína a María Paz, lo que habría provocado un paro cardiaco.

Tras lo sucedido, los servicios de emergencia trasladaron a la colombiana, madre de dos niños de tres años y 1 año, hasta el Hospital Mount Sinai donde permaneció conectada a un respirador artificial hasta que fue declarada muerta el pasado 11 de abril.

“Ella me dijo ‘mami, ya no me voy a hacer nada porque mi esposo tiene gripa. Después lo haré, además no me he sacado los exámenes’. Yo le creí. Nosotros no pensamos que se iba a ir a hacer eso. No sé qué le pasó”, explicó Gladys Cabrera, madre de la María Paz, en diálogo con ‘El Tiempo’.

Los especialistas del centro médico declararon a la colombiana con “muerte cerebral”, diagnóstico que fue notificado a los familiares a través de una carta.

“Es importante contar con la presencia de su familia para tomar decisiones sobre su atención médica. La señora Peñaloza se encuentra respirando con un ventilador artificial después de un paro cardíaco. Solicitamos que a sus familiares, quienes son ciudadanos colombianos, se les conceda una ayuda para viajar de inmediato”, indicaron las directivas del hospital.

Sin embargo, antes de obtener una respuesta por parte de los familiares, en el hospital tomaron la decisión de desconectarla de las máquinas que la mantenían con vida, debido a su estado crítico.

“Tenía muerte cerebral. Yo quería que no la desconectaran hasta que nosotros llegáramos. Yo la quería ver y no me dejaron”, expresó al medio capitalino.

Vale destacar que Gladys Cabrera, quien tenía cuatro años de no ver a su hija, está en proceso de obtener una visa humanitaria para viajar a los Estados Unidos y poder darle el último adiós a María Paz.

El Departamento de Policía de Nueva York indicó que en el primer piso de la vivienda funcionaba una sala de cirugías, donde pudieron encontrar Jeringas, cajas con medicamentos, una silla y otros elementos médicos.

Además, que el supuesto cirujano fue ubicado por la autopista Van Wyck (I-678) con destino al aeropuerto Internacional John F. Kennedy, desde donde pretendía tomar un avión hasta Colombia.

Hoyos Foronda fue acusado por la Fiscalía de Queens por los cargos de agresión en segundo grado y ejercicio no autorizado de una profesión. Se espera que algunos de los cargos sean modificados tras la muerte de María Paz.