Luego de que se conocieran los audios entregados por Laura Sarabia a la Fiscalía General de la Nación en los que en uno de ellos se le escucha a Armando Benedetti, el acusado decidió romper el silencio y referirse al tema que lo tiene de nuevo en la palestra pública.

En la nota de audio revelada por Blu Radio y que dura unos cuantos segundos, el ministro del Interior le dice a la hoy canciller de Colombia que se dirigió hasta las oficinas de la Fiscalía se reunió “con el número uno” y que ya podía ser nombrado en cualquier dentro del Gobierno.

“Laura, yo pensé llamarte el miércoles, jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me puedes nombrar de lo que sea que no pasa absolutamente nada grave”, se le escucha decir al funcionario en el audio.

Y continúa, al parecer, haciendo referencia al entonces fiscal general Francisco Barbosa y a Gabriel Jaimes Durán, jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia: “Ahora (inaudible) con el número uno y Jaimes y me dijeron que no pasa un culo, que me puedes nombrar de lo que tú quieras”.

Sobre los audios fue interrogado Benedetti por periodistas a las afueras de las instalaciones del Ministerio del Interior: “No me voy a referir a absolutamente nada y desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa lo que ella haga o diga”.

“Te apuesto un millón de pesos que de aquí no me sacan”, aseguró haciendo referencia a que no dará más detalles al respecto.

Al tiempo, también sostuvo que la reunión que al parecer tuvo con el entonces fiscal general nunca existió, según apuntó.

Benedetti se le escucha decir en el audio grabado en mayo de 2023 que él estaba “muy pero muy bien ranqueado allá” refiriéndose al ente acusador. El audio que lo tiene de nuevo contra las cuerdas y que dejan al descubierto que su disputa con la canciller está lejos de haberse terminado pese a que ambos pertenecen al gabinete ministerial.