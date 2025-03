Aunque parezca insólito, una empresa en China llamada Shandong Shuntian Chemical Group ha estado en el ojo del huracán luego que les pusiera un ultimátum a todos sus empleados solteros.

Y es que la empresa Shandong Shuntian Chemical Group les comunicó que todos los solteros tendrán que casarse y tener una familia antes del 30 de septiembre de 2025, y si no lo hacen serán despedidos.

“Si no puedes casarte y formar una familia en el plazo de tres trimestres, la empresa rescindirá tu contrato laboral”, señaló el comunicado.

🇨🇳👰🏻‍♀️Chine : des employés obligés de se marier et de faire des enfants sous peine d’être licenciés



Pour contribuer à la lutte contre le déclin de la natalité, l’entreprise chinoise Shandong Shuntian Chemical Group a lancé un ultimatum à ses salariés

Elle demandait à ses employés… pic.twitter.com/CO8lYLOI5v — Edith Brou Bleu (@edithbrou) March 6, 2025

Los empleados que tiene edades entre 28 y 58 años, fueron avisados que si no formaban una familia antes de la fecha indicada, los iban a despedir. Además, iban a darle dos plazos, que serán en marzo y junio.

Si ya en ese lapso no podían casarse, tendrían hasta septiembre para finiquitar su unión. Shandong Shuntian Chemical Group señaló que hacen esto porque quieren promover valores como “la diligencia, la bondad, la lealtad, la piedad filial y la rectitud”.

Igualmente, el departamento de recursos humanos y seguridad social manifestaron que eso era una violación a la legislación laboral, y fue revocada esta notificación.

Pero, el medio ‘The New Yotk Times’ ha publicado que no es la primera empresa que usa estos métodos para promover la natalidad en el país. Además, una cadena de supermercados había ordenado a sus empleados que no pidieran regalos de compromiso, para abaratar el costo de las bodas.

Y es que el año pasado se casaron 6,1 millones de parejas chinas, un descenso del 20 por ciento respecto al año anterior, lo que preocupa al gobierno de China.