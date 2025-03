La Policía de Waterbury, en estado de Connecticut, Estados Unidos, dio a conocer en los últimos días un caso aberrante presentado en la zona. Se trata del arresto de una mujer de 56 años que había tenido encerrado a su hijastro durante dos décadas.

Según el relato del jefe de la Policía, el hombre era obligado a orinar en botellas y encerrado dentro durante casi 24 horas. “En 33 años de aplicación de la ley, este es el peor trato a un humano que he presenciado”, dijo el jefe de policía de Waterbury, Fernando Spagnolo.

La mujer, identificada como Kimberly Sullivan, fue arrestada el miércoles 12 de marzo y retenida con una fianza de 300,000 dólares por presuntos delitos contra su hijastro.

Los delitos por los cuales será acusada van desde agresión en primer grado, secuestro en segundo grado, restricción ilegal en primer grado, imprudencia temeraria en primer grado y crueldad hacia las personas. Todo esto no fue aceptado por la involucrada.

La mujer pagó la fianza el jueves y está en libertad nuevamente, a la espera del accionar de la justicia local.

El caso ha causado indignación en la zona, pues el hombre, que mide 1,75 metros y ahora tiene 32 años, fue encontrado con un peso corporal de solo 30 kilogramos, lo que evidencia las precarias condiciones en las que se encontraba.

“Era peor que las condiciones de la celda de una cárcel”, dijo el jefe policial sobre el sitio donde estaba encerrado el hombre.

Lo peor de todo el caso es la forma en que las autoridades se dieron cuenta de la situación después de 20 años. En la casa de Sullivan, ubicada en Waterbury, se produjo un incendio y cuando los bomberos y la Policía atendieron la situación se descubrió al hombre desnutrido y con signos de que había recibido “malos tratos prolongados, inanición, negligencia grave y trato inhumano”, según los uniformados.

El hombre, luego de ser rescatado, contó que él fue el que provocó el incendio, utilizando un mechero y un desinfectante de manos. “Quería mi libertad”, indicó.

Desde el 2005 no se sabía sobre el paradero del entonces niño, cuando trabajadores sociales asistieron a su casa para verificar su situación, luego de una denuncia de la escuela por no haber asistido.

En ese momento no hubo nada que alertara sobre si situación. “La casa estaba limpia. Estaba habitada… Hablaron con la víctima en ese momento y no había motivo de alarma ni ninguna condición que existiera que hubiera llevado a los agentes a creer otra cosa que no fuera una infancia normal en una existencia familiar normal”, dijo la Policía.

La investigación determinó que el hombre fue obligado a manipular un elaborado sistema de recolección de desechos para hacer sus necesidades mientras estaba confinada.

“Orinaba en una botella y tenía pajitas conectadas al fondo de la botella, y encontró un agujero en el marco de una ventana por el que podía pasar estas pajitas”, dijo Spagnolo.

Añadió el jefe policial: “Como se indicó durante una entrevista con la víctima, a lo largo de los años, parecía que los niveles de seguridad de las cerraduras aumentaban con el paso del tiempo”.

Mientras siguen las investigaciones, la mujer podrá viajar dentro del estado de Connecticut, pero tendrá que mantener contactos con agentes de libertad condicional.

Sobre el padre del hombre se conoció que murió en 2024 y que había estado enfermo, movilizándose en una silla de ruedas.