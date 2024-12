La colombiana Mónica Nieto, de 45 años, fue una de las sobrevivientes del grave accidente de un autobús ocurrido esta madrugada en Francia. En total viajaban 47 personas, de las cuales 32 eran de nacionalidad colombiana.

El grupo de personas se trasladaba desde Andorra con destino a Barcelona, luego de realizar un viaje de compras en ese país fronterizo. Dos pasajeras murieron en el siniestro de tránsito, pero aún se desconoce su nacionalidad.

En entrevista con Mañanas Blu, Mónica Nieto narró, bastante conmocionada y aún confundida, cómo fueron los momentos previos al accidente, el cual se presume fue producto de una falla mecánica.

“Toda la vida me enseñaron que me sentara en los puestos de salida de emergencia, por eso iba al lado derecho del bus, en la mitad, en la silla de la salida de emergencia”, dijo la mujer nacida en Palmira, Valle del cauca.

Contó que se salvó de milagro, pero también gracias a ciertas cosas que hizo previo a tener conocimiento de que se chocarían. Además señaló que no fue un viaje de paseo familiar o un bus contratado de manera privada para turismo.

Leer más: Dos hermanos fueron asesinados con arma de fuego en Valledupar

“Yo creo que me salvaron un poco de cosas que hice bien. Los nervios los tengo a mil pero yo creo que Dios, la suerte como dicen acá, y saber que íbamos a sufrir un accidente y el haber tomado una posición fetal”, puntualizó.

La colombiana, contó desde Vidreres, España que: “Íbamos bajando de conocer Andorra y hacer las compras de Navidad por los descuentos, no me conozco con los pasajeros, no fue paseo, no fue turismo, me llegó la publicidad de que iba a haber este viaje y yo me desplacé a Barcelona a abordar el bus efectivamente”.

La mujer de 45 años aseguró que la organizadora del viaje era una colombiana, y por eso la mayoría de pasajeros eran colombianos, “a mí me recomendó este paseo un amigo que lo había hecho hace tres años”.

Ver también: Rectora de colegio de Soledad San Antonio de Padua ya había sido extorsionada por teléfono

Aclaró además, que el viaje costó alrededor de 27 euros los cuales incluían únicamente el pasaje de ida y vuelta, pero no el guía turístico o acompañamiento como se ha dicho en algunos medios.

“No había guía ni acompañamiento, solamente el pasaje de bus desde donde nos recogían y a donde nos dejaban. Cada quien era libre de hacer sus compras y de conocer y ya, pero no se paga servicio de guía ni de esas cosas, no era así”.

Respecto a los momentos previos del choque, la colombiana narró al medio antes mencionado que: “Yo alcancé a escuchar que nos quedamos sin frenos, el bus cogió una velocidad impresionante por esa montaña llena de curvas. El conductor estuvo consciente, el conductor nos salvó la vida porque te lo voy a decir, es montaña y donde ese señor no se estrelle ahí, él tiró prácticamente a matarse, caemos al precipicio y eso es rocoso, al otro lado hay como un abismo”.

Agregó entre lágrimas que: “yo solo sé que ese señor se estrelló en el punto donde era, porque si hubiéramos cogido esa curva no estábamos ninguno, no tenía salvación de nada”. Dijo que después de sobrevivir, lo primero que hizo fue llamar a sus dos hijos que viven en Colombia y decirles cuánto los amaba.

¿Cómo sucedieron los hechos?

“Antes del accidente habían dos chicos al lado izquierdo y yo los volteé a mirar porque percibí una energía rara, entonces miré a uno y me hizo la seña como de que nos vamos a matar o algo así; y los del pasillo iban como con la cabeza muy salida mirando para afuera, algo notaron no sé. Al lado mío iba un señor que se llamaba Mauricio, y el me dijo ¡nos vamos a chocar! y se quitó el cinturón, ese que no cubre todo el cuerpo, sino solo la cintura, y yo le pregunté qué hago, me quito el cinturón?, y el me dijo: has posición fetal y gritó duro ¡préndanse duro que vamos a chocar!

Continuó su relato a Mañanas Blu: “Yo escuché al que estaba al lado mío, eso es lo único que recuerdo, solo sé que yo me puse en posición fetal, con las manos fuerte sobre la silla de adelante, incliné todo mi cuerpo para adelante, yo pensé que nos íbamos al abismo. Creo que a las ocho personas que no nos pasó relativamente nada, a comparación de como están las otras, hicimos lo mismo”, agregó Mónica Nieto.

Le sugerimos: Sandra Reyes no se sometió a quimioterapias tras enterarse que padecía cáncer de mama

La colombiana dijo también que sintió un primer impacto que no la sacó del bus debido a su posición fetal, “yo solo grité: ¡Dios ayúdanos, Dios!, y el segundo impacto me sacó un poco de la posición y por eso me golpeé la cabeza, el hombro, y bueno el lado izquierdo, y ya cuando me vienen a buscar, me paro y olía a llanta quemada, y había como humo, pero no era humo sino polvo que arrastró el bus cuando se chocó contra el barranco rocoso”,

“Con Mauricio pensábamos salir por el lado derecho, por la salida de emergencia, el golpeó con los pies fuertemente la ventana para salir por ahí, pero no abría, entonces busqué un extintor y la abrimos pero estaba muy alto y nos tocó salir por el lado izquierdo, y ahí vi a una mujer muerta y varios heridos, y salí por mis propios medios”, contó la sobreviviente entre el llanto.

La mujer aseguró que la mayoría de pasajeros que podían moverse por sus medios, ayudaron a rescatar a los niños, a sacarlos del bus; y señaló respecto al conductor que éste era español porque lo escuchó hablar, “vi al conductor que estaba sentado sangrando, no sé cómo salió. La gente de rescate la verdad creo que se demoraron como 15 o 20 minutos en llegar, llegaron en ambulancias, nos hablaban en francés no entendíamos nada”, enfatizó.

Le recomendamos: Niña de cuatro años falleció por inmersión en el balneario de Caño Dulce

En su relato desgarrador, dijo que, al parecer, la organizadora del viaje estaría entre las heridas de gravedad. Finalizó su testimonio dando un mensaje al mundo: “La vida es un instante, hay que amarnos, perdonarnos y vivir de la mejor forma. Yo miraba gente herida, y yo me tocaba y no sabía si estaba bien, me daba miedo mirarme porque pensé que estaba igual de desfigurada que la gente, los veía ensangrentados, era una película de terror”.