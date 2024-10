Un habitante de calle apareció en un video alardeando acerca de cuánto ganaba y la vida que tenía por recibir las “limosnas” de la gente, en el barrio Barra da Tijuca, en Río de Janeiro.

Pero no contó que el clip audiovisual se iba a convertir en viral en redes sociales e iba a llegar a oídos de las autoridades.

Luiz Muniz da Silva, de 30 años, fue arrestado el pasado 14 de octubre, porque se encontraba prófugo de la justicia por posesión ilegal de armas de fuego.

El hombre que se encontraba gritando fue abordado por los agentes, lo revisaron y no encontraron nada ilícito. Pero a la hora de revisar sus antecedentes penales, tenía una orden de arresto.

El noticiero ‘Bom Dia Río’ de ‘TV Globo’ informó que el “habitante de calle” gritaba a las personas que veían la situación el dinero que ganaba y que no se tenía que levantar temprano para trabajar y conseguirlo.

“¡Residente de Barra da Tijuca! No pago alquiler, no pago energía, tengo comida”, dijo Muniz da Silva.

Al ser interrogado de cuánto ganaba pidiendo dinero, el hombre contestó: “Poco, poquito, gano de 1.000 a 4.000 reales por día”. Mil reales brasileños aproximadamente son más de 700 mil pesos colombianos.

“No pago la comida, no pago el alquiler, no pago la marihuana, no pago los cigarrillos. ¿Crees que voy a salir de aquí para ir a trabajar y tener que levantarme a las 7 de la mañana, cuando puedo despertarme a las 10 de la mañana? Ni siquiera trabajo aquí. ¡Salgo pidiendo y ganando!”, enfatizó.

Hasta ahora las autoridades no han hablado del tema para verificar si se encontraba bajos los efectos de alguna droga o sí era verdad lo que decía.