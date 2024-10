Una colombiana de 38 años perdió la vida en Villa Real, un municipio de la provincia de Castellón, España, tras ser mordida por un hámster, mascota de su hogar. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, falleció el pasado viernes 11 de octubre, en circunstancias que aún están bajo investigación.

El incidente comenzó cuando, según sus hijos, la mujer sufrió la mordedura del pequeño roedor. Aparentemente, la reacción alérgica desencadenada por la mordida fue lo que llevó a la colombiana a buscar ayuda médica de urgencia. Los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 10:30 p.m., cuando la mujer ya presentaba síntomas severos y se dirigía al hospital de Carinyena, ubicado cerca de Villa Real.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de España informó que la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio en los momentos previos a su llegada al hospital.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no lograron llegar a tiempo para evitar el desenlace fatal, ya que la mujer colapsó a escasos metros del centro médico.

Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) fue el primero en tratar de salvarla, aplicando técnicas avanzadas de reanimación pulmonar. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos.

Minutos después de su colapso, fue declarada muerta en el lugar. Autoridades de la Policía regional y la Policía Nacional se encargaron de acordonar la zona, instalando una carpa para brindar privacidad a los familiares y proceder con el levantamiento del cuerpo, el cual se realizó alrededor de la 1:00 a.m.

El caso ha causado conmoción tanto en España como en Colombia, donde la noticia de la muerte por una mordedura de hámster es poco común y ha despertado muchas interrogantes.

La mujer deja dos hijos, de 11 y 17 años, quienes presenciaron el esfuerzo por salvar la vida de su madre tras la reacción alérgica, que se presume fue la causa del desenlace trágico. No obstante, las autoridades han señalado que se deberá esperar el resultado de la autopsia para confirmar si fue la mordedura del hámster la que desencadenó el shock anafiláctico que terminó con su vida.

¿Puede ser peligrosa la mordida de un hámster?

Este caso ha suscitado preguntas sobre cómo una mordedura de un hámster, considerado un animal doméstico inofensivo, podría causar la muerte de un ser humano.

De acuerdo con el estudio Guidelines for management of animal bites del Comité de Infecciones Emergentes de la Sociedad Chilena de Infectología, las mordeduras de hámster no representan un riesgo de rabia, pero sí de tétanos y de graves reacciones alérgicas.

En particular, se menciona que en Japón se han documentado casos de reacciones anafilácticas provocadas por la saliva de estos animales. Aunque el alérgeno específico responsable de este tipo de reacciones está en proceso de identificación, estos casos no son comunes, pero pueden tener consecuencias letales.

En el caso de la mujer colombiana, la hipótesis que manejan los medios españoles apunta a que una posible reacción alérgica severa habría sido la causa de su fallecimiento. Las reacciones anafilácticas, en casos extremos, pueden provocar la muerte en minutos si no son tratadas a tiempo. Es por esto que las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia, que determinará las causas exactas del deceso.