Iliana Curiel: de invisibles a invencibles

“Estamos en una época de muchos cambios, en los que necesitamos retornar a conductas primitivas. Somos una pequeña manifestación en un universo muy grande y complejo, que sigue siendo un misterio. Debemos recuperar la relación con el misterio de la vida; no sabemos cómo funciona, pero lo que sí sabemos es que nuestra manera de ser es la que abre las puertas o las cierra. Desde tu profesión, la que sea, marca la diferencia, innova, crea, emprende, sé un pediatra diferente, vete a donde no hay pediatras (áreas dispersas). Los sistemas de salud deben empezar a verse como sistemas sociales y culturales, no como sistemas fríos de atención médica y curativa”.