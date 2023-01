“El trabajo colectivo permite más espacios liderados por mujeres”

Cuando surgió por primera vez la iniciativa fue llevado a cabo en el centro residencial Plaza de la Hoja de Bogotá. Con ello, lograron trabajar con mujeres víctimas del conflicto armado propendiendo por su autonomía económica.

En 2020 hubo una reactivación bajo el contexto de la pandemia por la covid-19, entendiendo la necesidad de articularse como ciudadanía y sociedad civil para hacerle frente a la peor crisis social y económica de la historia reciente.

“Nos conectamos con organizaciones del ecosistema cívico para articular procesos de incidencia política, apostarle a la formación en género y feminismos y fortalecer los sistemas democráticos de la región latinoamericana”.

Ser una de las conductoras de la organización representó para Hernández descubrir cada una de las nociones de poder que en ella existían.

“En Artemisas he descubierto mi lado patriarcal y mi lado machista, he descubierto a la tirana que tengo que deconstruir porque yo además, aprendí el poder desde los hombres, que creo que es lo que nos pasa a la mayoría de mujeres, porque no tenemos suficientes referentes para poder construir una noción del poder distinta”.