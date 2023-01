Equidad de género: el reto social del país en el 2023

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), indica que, al 19 de septiembre de 2022, hay 28 países donde 30 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o de Gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años. Solo 13 países están presididos por una Jefa de Estado, y 15 países tienen Jefas de Gobierno.

En el 2022, Colombia logró tener la primera vicepresidenta negra, Francia Márquez, pese a ello y a que se registre un aumento en la representación de las mujeres en el legislativo, un análisis parcial de rendición de cuentas de las mujeres evidencia que las candidatas reportan menos acceso a recursos para financiar sus campañas.

“Ya somos el 30% del Congreso de la República y nuevamente esto no solamente sucede en Colombia. Ruanda es el país que tiene un congreso del 50 % de mujeres y más allá de las posiciones políticas, la pregunta es por qué no estamos ocupando esos espacios, así no llevemos las agendas de mujeres”, dijo la directora de Artemisa, Juliana Hernández.