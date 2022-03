La soledeña que cumplió su sueño de convertirse en soldadora

“Le digo a mi esposo ¿y si me postulo? y él me dice hágale, yo sé que tú atreves a lo que sea”, contó Angélica, quien al escuchar esto, no lo dudó más, se postuló a la propuesta de trabajo, y se capacitó con el SENA como ‘Técnico en soldadura de productos metálicos en platina’.

Al empezar su nuevo trabajo se encontró con comentarios como “¿Por qué escoger esto? ¿Por qué no estudiar otra cosa? si este oficio es muy caluroso, muy desgastante”, a los que la mujer ignoró y pensó “si una persona lo puede hacer ¿Por qué yo no?”.