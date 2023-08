Del Caribe al espacio: las cinco costeñas que despegan a la Nasa

Aunque nació en Montería, cuando tenía 5 años, Camila Gallego se trasladó al corregimiento de Pasacaballos en Cartagena. Desde allí ha albergado un sueño que brilla más que las constelaciones que admira: viajar a la NASA y explorar los secretos del universo.

Está viviendo un sueño que no esperaba materializar a corta edad. La noticia fue un impulso anímico y un torbellino de emociones que aún está procesando.

“Nunca pensé que al yo soñarlo, esto se me haría realidad, y menos a una edad temprana, o sea, tengo 14 años, y decir que voy a ir a la NASA antes de los 15, es una alegría enorme”.

(Le puede interesar: ¿Cómo se hace una sobrebarriga de cerdo a la pizza?)

Desaprovechar esta oportunidad no está en sus planes. Este domingo despegó un avión con una maleta llena de expectativas.

Durante una semana, las niñas podrán aprender sobre construcción de cohetes, robótica, simulaciones de viaje, el hábitat lunar y hasta sobre Marte con algunos astronautas como: Megan McArthur, Sunita Williams, Michael James Foreman y Brian Duffy.

“Daré lo mejor de mí misma, daré todo lo que tengo y lo que no tengo por dar porque esta es una experiencia única y no la quiero desaprovechar. Estoy dispuesta a hacer todo lo que me digan”.

En un mundo lleno de maravillas y secretos por descubrir, hay almas que brillan con un espíritu inquebrantable de exploración y Camila es una de ellas.

(Otras noticias: “En mi patio la historia también se come”)

“Quiero explorar el área de la ciencia que parece un tema básico, pero cuando ya tú empiezas a investigar la ciencia es algo profundo, es una rama que no tiene fin. Me falta mucho por crecer y descubrir, pero hasta este punto de mi vida deseo ser científica”.

En la búsqueda incansable por un mundo más justo y equitativo, las mujeres se establecen como líderes y catalizadoras del cambio. Camila es consciente de que este tipo de oportunidades contribuye a disminuir las desigualdades.

“Estoy segura de que los jóvenes somos el futuro y estamos pasando por una sociedad donde hay muchas brechas de género, no hay mucha libertad de expresión y esto nos ayuda a fomentarla, nos impulsa a que sí podemos lograr nuestros sueños sin distinguir géneros”.

(Lea además: Ernesto Rodríguez: un ‘obrero’ de la palabra que viene a encantar)