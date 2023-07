Residencia permanente en Canadá: ¿en qué casos se puede conseguir más rápido?

No obstante, migrar a otro país en búsqueda de establecerse ahí de forma indefinida no es del todo sencillo dado que, como es bien sabido, si no se es nativo, es necesario portar con la documentación necesaria que avale su estadía en el territorio, la cual debe ser solicitada directamente al gobierno de cada país y, generalmente, amerita el cumplimiento de múltiples requisitos.

Es necesario mencionar esto último porque, pese a lo que se llega a creer en muchos casos, no tener antecedentes judiciales y realizar esta petición no garantiza que la misma vaya a ser aprobada. Para ello, es necesario también ejecutar correctamente la solicitud (cumpliendo con el paso a paso), tener en cuenta ciertas recomendaciones a la hora de aplicar, respetar la normatividad vigente de cada territorio, entre varios otros requerimientos que, usualmente, suelen hacer que este proceso se vuelva tedioso y tardado.