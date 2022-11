Mascotas viajeras en cabinas de aviones, un debate que agita al país

El vínculo que el ser humano establece con un animal ha trascendido. Las mascotas se han convertido en la compañía más fiel, es por ello que cada vez son más las personas que han optado por reconocerlos como un integrante más de su núcleo familiar.

También podría interesarte: Polémica por perro que viajaba en un vuelo de Avianca

De allí se ha derivado el término multiespecie, el cual ha surgido en los últimos años para hacer referencia a aquellas familias que consideran a su mascota como un miembro de esta, y en ese sentido, pasa a ser un miembro de la familia que merece su protección y de la sociedad.

Lo anterior produce que la cotidianidad familiar, salidas y vacaciones se planifiquen teniendo en cuenta las necesidades de estos animales de compañía. Es por ello que también tienen alta presencia en los lugares públicos y medios de transporte como los aviones.

Sin embargo, la aparición de las mascotas en estos espacios deja de ser un asunto cómodo con aquellos pasajeros que por diversas razones expresan su molestia con tal acción.

Estos hechos se han convertido recientemente en polémicos debates desatados en la red social Twitter.

La semana pasada a través de su cuenta de Twitter, una pasajera de Avianca se mostró incómoda debido a que le tocó viajar junto a un perro grande que ocupaba tres asientos de la fila que le asignaron.

La mujer compartió una imagen de la situación en la que se ve al canino muy tranquilo acostado en el suelo del avión y adicionó que “lo peor” es que le tiene miedo a los perros.

“O sea, ¿en serio? ¿Un perrote ocupando las tres sillas? Voy con las rodillas en las orejas, adicional que le tengo miedo a los perros”, escribió Andrea Rosas Moncada.

La queja de la pasajera causó polémica en Twitter y recibió cientos de comentarios, luego de que Rosas concluyera su mensaje diciendo que: “esa humanización de los animales me chifla!!! Abstenerse de sus comentarios ambientalistas perrunos. Les tengo miedo y punto”.

Varias personas desestimaron la queja de la usuaria y resaltaron su falta de empatía por los animales.

Una situación similar se presentó el mes pasado en la misma red social cuando Luis Colmenares, el padre del fallecido joven guajiro Luis Andrés Colmenares, expresó el malestar que le produjo la presencia de una mascota en un vuelo comercial.

El contador público se quejó a través de su cuenta de Twitter diciendo que le tocó viajar con una persona que iba en el asiento de al lado con un perro.

“Estoy de acuerdo con que NO maltraten a los animales y me molesta cuando alguien lo hace. Pero tampoco estoy de acuerdo que me pongan a viajar junto con un perro y me molesta cuando alguien que vaya a mi lado lo hace. ¿Puedo reclamar que soy alérgico?”, escribió Colmenares en la red social y etiquetó a la aerolínea Avianca.

La publicación generó polémica en Twitter, tanto que se volvió tendencia por varias horas. Decenas de usuarios criticaron a Colmenares por su actitud hacia el animal, teniendo en cuenta que sí es permitido el abordaje de algunas mascotas bajo cumplimiento de requisitos de peso y tamaño; mientras que otros internautas defendieron la postura del hombre al considerar que a veces los perros se ponen inquietos durante los vuelos.