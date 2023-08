Los animales tienen amistades de forma similar a los humanos

En el pasado, se creía que este tipo de relaciones tenía siempre una finalidad concreta, según el principio: “Yo te doy algo, tú me das algo”, explica Brensing, y añade que, entre otros, también se estudió el despiojado mutuo en chimpancés: “Estaba bastante claro que, dependiendo de la jerarquía, uno despiojaba más que el otro. Y lo hacían de acuerdo a cálculos muy precisos”.

Actualmente, prosigue Brensing, la ciencia aplica un enfoque más amplio en el estudio de las interrelaciones del mundo animal. “Se ven como mecanismos menos matemáticos y más relacionados con los sentimientos”, señala el biólogo. Como en los humanos, añade, intervienen hormonas, por ejemplo la hormona del amor, la oxitocina: “Si conozco bien a alguien, experimento una fuente de oxitocina que me hace sentir muy bien, por un lado, y, por otro, me lleva a sacrificarme por el otro”.

Brensing acota que no todos los animales son capaces de entablar relaciones profundas. “Deben tener ciertas capacidades mentales, por ejemplo una memoria a largo plazo, y deben ser capaces de reconocer a los individuos”, precisa el científico, y añade que dentro de un banco de peces o un rebaño de cientos de cabezas de ganado, en los que los distintos animales no se conocen, no hay amistades. “Pero en cuanto se observan grupos más pequeños, en los que los animales se conocen entre sí, estos vínculos son habituales”, afirma.