Joven de El Banco, Magdalena, entre los muertos en atropello masivo de Texas

"Fue al sueño americano, fue a trabajar. Partió de El Banco y tuvo toda la travesía, pasó por la selva de El Darién, llegó a México. Hizo las cosas correctas porque se entregó a migración, estuvo cinco días detenidos y lo soltaron hace tres días. Le ocurrió esta tragedia", dijo Janeth García, hermana, en diálogo con ‘W Radio’.

Tras el atroz hecho, los familiares y amigos de Brayan García Segovia piden ayuda para repatriar el cuerpo, pues tendría un costo de aproximadamente 8.000 dólares.

"Sacamos cuentas en la calculadora y esto nos deja fríos a todos, no sabemos cómo hacerlo en este momento. Varias empresas se ofrecen, pero toda la situación siempre significa sacar dinero del bolsillo", señaló Willington Hernández al medio capitalino.

García Segovia era padre de una niña de 7 meses.

Video showing a car intentionally hitting a crowd of people outside a migrant shelter in Texas, US.



7 were killed.



GRAPHIC +18 pic.twitter.com/eTeWjsp6cS