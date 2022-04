La misteriosa muerte de un niño en una playa de Santa Marta

Un inmenso misterio rodea la muerte del niño Edwin Samuel Guerrero Higuera, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 4 de abril en una playa en el área rural de Santa Marta. Su caso, aparentemente, sería el resultado de un conflicto entre sus padres.

Todo inició con la separación en noviembre del año pasado de Yenni Alexandra Higuera Casallas (madre) y Edwin Eduardo Guerrero Sánchez (padre), posterior a una denuncia por presunta violencia doméstica.

“Nosotros teníamos una relación normal, sin nada raro, sin ataques. Eso de la denuncia por violencia fue una mentira para alejarme del niño, lo que me hizo no querer estar con ella. Y después me escribía para que regresáramos, pero su comportamiento me lo impedía”, dijo el padre del menor.

Tras la ruptura llegaron a un acuerdo de palabra que, según Edwin, la mujer no cumplió. “Siempre habían excusas o pasaba algo, pero el día que me tocaba pasar el fin de semana con él, nunca estaba, hasta lo bautizó sin mi presencia”, expresó.

Cansado de los desplantes y con el anhelo de ver a su hijo, Edwin tomó cartas por la vía judicial en una Comisaría de Familia para poder estar con el pequeño. Empero, según las acusaciones de la familia de Yenni Alexandra, el objetivo era quitarle la custodia.

Explicó que la mujer faltaba a los citatorios, lo que llevó a las autoridades a inclinarse en una decisión a su favor para ver al niño en marzo, después de estar con este por última vez en el mes de febrero tras una orden judicial.