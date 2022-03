“Quedé sumergido en depresión por meses”: víctima de abuso sexual en Soledad

Michelson explicó que un supuesto amigo fue -quien bajo engaños- lo llevó hasta un lugar apartado del municipio atlanticese para que los otros hombres lo abusaran sexualmente.

“Una persona me colocó un puñal en la parte de la espalda, me quitó el celular, me quitó la cartera y luego pasé por seis hombres que me golpearon hasta dejarme moribundo. Luego ocho hombres me violaron”, agregó.