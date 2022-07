“Nos interesa mucho superar la pobreza en la región Caribe”: David Racero

David Racero, presidente de la Cámara de representantes, explicó que uno de los objetivos de la Cumbre del Pacto Histórico en Santa Marta es conocer de primera mano las carencias de las poblaciones más vulnerables de la región Caribe y, posteriormente, encontrar caminos que permitan disminuir los indicadores de pobreza y desigualdad en esta zona del país.

“Algo que nos interesa mucho es la superación de la pobreza porque los indicadores son altos en todos los departamentos. Así que lo que se haga en la región Caribe ojalá sea de ejemplo para otras regiones de lo que podría ser una buena apuesta de unos gobiernos locales comprometidos con el cambio y un nuevo presidente que va a entrar para materializarlos”, explicó Racero.

Asimismo, el congresista aseguró que el gobierno del presidente electo Gustavo Petro trabajará de la mano con los distintos gobiernos departamentales de la Costa, aunque no sean afines a su idea política.

“Para nadie es un secreto que los gobiernos que no eran afines al gobierno de Iván Duque fueron mandados al ostracismo. No solamente sin apoyo de política pública, económico o de gestión, sino también que hubo persecución. Pero Gustavo Petro va a ser un garante de todas las regiones. Él es el presidente del país y eso fue lo que no entendió Iván Duque. Gobernamos para el país o gobernamos para un partidos. Creo que Duque escogió lo segundo, nosotros lo primero. Hoy empezamos esa construcción. Venimos a escuchar a la gente ”, agregó.

El debate del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del gobierno del presidente electo Gustavo Petro comenzará en el Magdalena, en el Primer Diálogo Regional del Caribe con la presencia del primer mandatario entrante, el Gobernador Carlos Caicedo, los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, respectivamente; la bancada parlamentaria de Gobierno, los ministros designados y miembros de las sociedad civil.

El Diálogo Regional será solo el jueves 28 de julio a partir de las 2:00 pm y las conclusiones de este encuentro, serán entregadas por el presidente electo Gustavo Petro.

El viernes 29 de julio, la agenda continuará con una rueda de prensa programada para las 9:00 de la mañana en el Hotel Estelar Santamar.

Luego se instalará el taller sobre la agenda legislativa de la bancada de Gobierno junto con ministros designados.

Asimismo, habrá una visita a la Quinta de San Pedro en la noche. Los asistentes participarán en una ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar en la Quinta de San Pedro Alejandrino y en la serenata conmemorativa a los 497 años de fundación de Santa Marta.