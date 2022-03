Alerta por construcciones ilegales en la parte baja del sendero Ziruma

“Nuestra premisa es no atropellar a la ciudadanía, pero no permitiremos que se atente contra los recursos naturales o que se ponga en riesgo la vida de quienes transitan el sendero, así como de quienes construyen asentamientos en zonas no permitidas", anotó Johnson.

Se indicó que desde la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad se ha puesto a disposición la oferta social para las familias migrantes que están invadiendo el espacio público y, además socavando los soportes del sendero, por lo tanto, luego del retiro voluntario, se recuperará ese espacio para evitar riesgos.