Candidata al Senado denuncia abuso policial en aeropuerto de Santa Marta

Narly Yesenia Bedoya Gallego, candidata al Senado de la República por el partido Conservador, protagonizó en la tarde de este jueves un escándalo en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta por que -según ella- la aerolínea Viva Air le hizo un cobro $150 mil pesos por un bolso de mano, una cifra que ella consideró inaceptable.

Según se conoció, la candidata impidió el acceso de los pasajeros a los abordajes del vuelo, lo que generó que la Policía Metropolitana hiciera presencia en la zona para calmar los ánimos.

Por su parte, Bedoya Gallego denunció que los uniformados abusaron de la fuerza y la maltrataron durante el procedimiento.

“Viva me estaba cobrando en la puerta de abordaje $150 mil pesos más por llevar mi carriel que es un bolso de mano. Me reboté, les hice protesta y empecé a alegar en el aeropuerto, me negué a pagar porque es un abuso y, ante esto me mandaron a la policía, me condujeron, me amarraron de manos y pies me esposaron tengo una lesión en mi brazo izquierdo por la fuerza que ejercieron al trasladarme” ,dijo la candidata al senado por el partido Conservador en un video publicado en redes sociales.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido concepto alguno sobre este hecho.