Los habitantes del barrio Simón Bolívar cuentan desde hoy con una nueva vía pavimentada en su comunidad. Son 290 metros cuadrados de vía recuperada en el marco de la la octava etapa del programa Barrios a la Obra, con el cual mejorará las condiciones de vida y la movilidad de las personas, dijo el alcalde Alejandro Char durante la entrega.

El mandatario en su cuenta X, publicó el momento en que la comunidad, en medio de un ambiente juniorista, recibía esta nueva obra. “¡Simón Bolívar tiene nuevas y mejores vías! Hace más de un mes estuve por aquí diciéndole a nuestra gente que no me iba de esta Alcaldía hasta dejar todo el barrio pavimentado y ya empezamos a cumplirles. Inauguramos un tramo de 290 metros de vías recuperadas, más la reposición de redes de acueducto. Estas obras traen calidad de vida, embellecen el entorno, valoriza las viviendas y mejoran muchísimo la movilidad. Gracias por tanto cariño, mi gente, tengan la seguridad de que vienen muchas cosas buenas para Simón Bolívar!”.

Char recordó su última visita al sector hace mes y medio: “Cómo me encantó llegar hoy, qué buen recibimiento al comité de sueños cumplidos. Esta no es cualquier vía, esto no era echar pavimento y ya. Yo caminaba con ustedes y Rafa me decía que hay 10 vías contratadas. Y recuerdo que la última vez que estuve acá dije que no me iba de esta Alcaldía sin dejar Simón Bolívar pavimentado, y si dijimos que lo vamos a hacer es porque lo vamos a hacer”.

Barrios a la Obra, es un programa del gobierno distrital que ha logrado, desde su inicio, la ejecución de 33 tramos viales, representados en 4.216 metros lineales, y en esta octava etapa el Distrito contempla -inicialmente- la pavimentación de 23 tramos, que representan 3.580 metros lineales.

Iván Galván, beneficiario de la obra, explicó lo que representa el alcalde Alejandro en la ciudad: “De parte de la comunidad de esta calle, estamos agradecidos por esta labor. Usted pone el balón y el ingeniero Lafont hace el gol. Yo tengo una casa aquí a mitad de cuadra. Esta calle era un barrial, nuestros niños -difícilmente- podían jugar y cuando usted volvió a la Alcaldía le dije a mis hijos que había llegado la hora. Esta tarde estamos felices porque el sueño se hizo realidad. Estamos orgullosos de tener el mejor alcalde de Colombia y a Junior”.

Al final de su intervención, el alcalde Char reiteró su compromiso con la comunidad de dignificar sus vidas: “Nos comprometimos con estos vecinos y con estas familias en meterle el acelerador porque en tiempo de lluvia no quiero que los niños pisen barros, que las ambulancias no puedan entrar y que los Policías no puedan cuidar”.

Reiteró que sin duda, esta estrategia que construye vías en concreto rígido con bordillos, andenes y reposición de redes de acueducto y/o alcantarillado, mejorará a movilidad y facilitará el desplazamiento de las comunidades al salir de sus viviendas a realizar sus rutinas diarias como ir a trabajar, ir a las escuelas, entre otros espacios.