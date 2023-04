‘El Principito’, 80 años de reflexión sobre el sentido de la vida

“Lo esencial es invisible a los ojos”, es una de las icónicas frases del mágico relato que busca dejar enseñanzas para la vida, además de propiciar la lectura. Con esta frase, el autor reafirma la importancia de valorar lo realmente importante y no dejarse llevar por lo superficial que puede vender a primera vista.

La obra literaria relata la historia de un pequeño príncipe que vive en el asteroide B-612 y que viaja por distintos planetas en busca de respuestas sobre el sentido de la vida, la soledad, el amor y la amistad.

“Amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar, no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar, en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos”, se lee en el vigente relato de El Principito.

El protagonista a lo largo de la historia va realizando paradas en distintos planetas y en estos se encuentra con auténticos personajes, entre estos, un monarca que busca súbditos, un borracho que bebe para olvidar la vergüenza de beber, un vanidoso que quiere ser admirado y un hombre de negocios que se cree dueño de las estrellas.