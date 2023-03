Paro indígena: La Guajira, incomunicada por bloqueos de carreteras

Uno de los organizadores de la manifestación de protesta es el líder wayuu Edwin Ceballos, quien manifestó a este diario que se trata de un paro con carácter indefinido, “pero queremos dejar en claro que no estamos protestando contra el Gobierno Nacional, sino contra los funcionarios que tiene el Gobierno en el departamento de La Guajira, los cuales no cumplen con las directrices del Presidente a quien hemos apoyado en las campañas electorales pasadas, pero el caso es que acá no atienden lo que el presidente dispone y algunos, como el caso de Lucho Gómez se parcializa con un grupo de indígenas que no es el nuestro”.